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"Мы повторим": Путин пригрозил миру новой войной

10 марта, 11:43

Денис Беспалов

Президент РФ прокомментировал популярный в России слоган на 9 мая

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" заявил президент России, который недавно объяснил, почему его нельзя менять.

Комментируя популярный на 9 мая слоган "Можем повторить", Владимир Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, – отметил президент. – Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату".

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"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", – заявил Владимир Путин.

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Как известно, Россию неоднократно уличали в попытках исказить историю Второй мировой войны.

Так, в декабре 2019 года польское Министерство иностранных дел обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны из-за его слов о том, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии".

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Россия война вторая мировая война Владимир Путин третья мировая война

Источник: ТАСС

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