"Мы за рубли": пенсионерки-фанатки Путина сожгли тысячи долларов

Сегодня, 15:08

Также пенсионеры сожгли флаг США и изображение Белого дома


В России группа пенсионеров на камеру объявила, что они "за российские рубли", и поэтому сожгли несколько тысяч долларов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Пенсионеры называют себя "отрядом Путина" и рассказывают, что они "за американское общество, но не за "этих" в Вашингтоне". 

"Я хочу сжечь этот флаг. Он символизирует террористов, а нам они не нужны. А народ – мы за него", -  говорит одна из пенсионерок в ролике перед тем, как сжечь флаг США и изображение Белого дома.

Этого "отряду" показалось мало, и потом люди решили сжечь в ведре американскую валюту. 

"Кидайте свои деньги. Бросайте доллары, мы за рубли. За рубли. Не оставляйте ничего. Пусть горит синим пламенем", – подчеркнули они.

Ранее на одном из шоссе Челябинска, Россия, столкнулись два автомобиля, протаранив железный забор. Водитель одной из них перевозил колбасу, пельмени и мясо, коробки с которыми во время ДТП вылетели из грузового отдела. Очевидцы происшествия отмечают, что видели как на продукты сразу же налетели пенсионеры и растащили их.

Напомним, Россия остается одной из худших в мире стран для жителей, выходящих на пенсию – в Глобальном пенсионном индексе-2017 она заняла 40-е место из 43 возможных, уступив в том числе Турции, Китаю и Мексике. Ниже России в рейтинге расположились только Бразилия, Греция и Индия.
Россия, пенсионеры, пенсия, доллары

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