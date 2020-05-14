"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами

Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин продолжает пытаться шутить на разные темы, однако его юмористические потуги неизменно становятся объектом осмеяния в сети.

Так, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выложил видео с совещания по развитию генетических технологий в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук, где шла речь об исследованиях на мышах с людскими генами.

"У меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней какой-то тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем!" – подглядывая в бумажки, как бы пошутил Путин и нарвался на шквал едких комментариев.

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Посетители странички журналиста задаются вопросом: неужели в России нет никаких проблем и дел, что ученые занялись исследованием мышей.

Не знаешь, плакать или смеяться над такими выступлениями...

Пусть лучше на мушках-дрозофилах тренируются.

Тошнит от подхалимских ухмылок, смешков в оценке дешевого юморка.

Это объяснимо. Мыши – это братский народ для крысы.

Ой… И мышу Голикову показали крупным планом… По выражению морды лица которой стало понятно, что плоская шутка царька ей очень понравилась..)

Шутник президент, обхохотаться можно.

Напомним, ранее в сети троллили Путина за слова о дешевой нефти: зачем Петросян, если есть такой клоун .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в городе Череповец Вологодской области Путин внезапно "вышел в народ" и опозорился .

Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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