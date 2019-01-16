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США подает иск в суд на "Аэрофлот" о компенсации колоссальной суммы

Сегодня, 19:40

Трое пассажиров считают, что авиаперевозчик обязан компенсировать им деньги за рейс, на который они опоздали

Фото: Flickr
США подает иск в суд на "Аэрофлот" о компенсации колоссальной суммы https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f6a/e60/5c3f6ae608bcc.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f6a/e60/5c3f6ae608bcc.jpg Россия Трое пассажиров считают, что авиаперевозчик обязан компенсировать им деньги за рейс, на который они опоздали

Трое российских пассажиров подали в суд на два авиаперевозчика – финскую Finnair и российский "Аэрофлот" – в федеральный суд Северного округа американского штата Иллинойс и требуют компенсировать им ущерб из-за пропущенного перелета из Москвы в Чикаго с пересадкой  в Хельсинки.

В иске Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины оценивают свои убытки из-за случившегося в 12133 доллара 39 центов.

Однако, по словам их адвоката Владимира Гороховского, поскольку США являются участником Монреальской конвенции об ответственности авиаперевозчиков, их иск может быть рассмотрен как групповой, если к нему присоединятся другие пассажиры, проживающие в США.

В таком случае сумма может возрасти на несколько порядков и составить 3,6 млн долларов, но интересы других истцов будут представлять другие адвокаты, говорит Гороховский.

Адвоката "Аэрофлота" об этом уже уведомили и у него есть 60 дней, чтобы отреагировать.

"У авиакомпании еще есть возможность для досудебного урегулирования", — заявил адвокат Бандуриных.

Сам инцидент произошел 5 августа 2018 года. Бандурины собирались лететь совместным рейсом двух авиакомпаний из Москвы в Хельсинки, а оттуда в Чикаго. По их словам, в московский аэропорт "Шереметьево" они прибыли более чем за два часа до рейса, но из-за очередей на регистрацию багажа и паспортный контроль, и потому что долго добирались до нужного им выхода, опоздали на посадку. В случившемся они винят авиакомпании.

Напомним, в октябре международный лайнер "Аэрофлота" не смог вылететь из Минска, так как заглох на взлетной полосе. 

Кроме того, в прошлом марте в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета "Аэрофлота", в Скотланд-Ярде опровергли эту информацию.

Россия, авиакомпания, Аэрофлот, авиарейс

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Источник:

ТАСС

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