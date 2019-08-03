По последним данным МВД РФ, задержаны около 600 человек

На акции в центре Москвы задержали более 800 человек 2019-08-03T23:45:00+03:00 Россия По последним данным МВД РФ, задержаны около 600 человек

В субботу, 3 августа, в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" на своей странице в Twitter.

"Обновили цифру по задержанным: 828", – говорится в сообщении.

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По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, на акции задержаны 7 подростков, один из них – иногородний. Однако сам омбудсмен добавил, что эти сведения еще не получили официального подтверждения, пишет "Говорит Москва".

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Ранее сообщалось, что количество демонстрантов, которые были задержаны во время несанкционированной акции в поддержку независимых депутатов на выборах в Мосгордуму, возросло до 685 человек.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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