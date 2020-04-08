На блогера в России завели дело за шутку о коронавирусе

В России возбудили уголовное дело в отношении видеоблогера Александра Торна из-за сатирического ролика о происхождении коронавируса, ставшего причиной всемирной пандемии COVID-19.

6 апреля он выложил на своей странице в Twitter видео, в котором заявил, что коронавирус был создан в российском научном центре "Вектор", и в результате умышленного взрыва в сентябре 2019 года он попал в воздух, а после поджога лесов в Сибири "дым подхватил вирус и унес в Китай".

"Это была операция теневого мирового правительства – ну, масоны, надеюсь, это понятно – чтобы все говорили только о вирусе и правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться", – иронизирует Торн, который сам называет себя "оппозиционером-сатириком".

Продолжая, он назвал целью распространения вируса массовое вакцинирование населения планеты от инфекции.

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"Прививки, я думаю, и так понятно что это – массовая чипизация", – добавил россиянин.

На следующий день в Следственном комитете РФ сообщили о том, что в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по ст.207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Сам парень уже отреагировал на интерес к нему со стороны следователей.

"Друзья, на меня завели уголовное дело за вчерашний юмористический ролик, в котором я высмеиваю теорию заговора о происхождении коронавируса из российской лаборатории. Причина: фейк о происхождении вируса. Следственный комитет РФ, вы в адеквате?" – написал он в Twitter 7 апреля.

Напомним, в прошлом месяце российская Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и ввела наказание в виде до пяти лет лишения свободы за распространение фейков об эпидемии.

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