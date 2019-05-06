На борту сгоревшего в Москве самолета был игрок популярного шоу

Михаила Савченка удивили пассажиры, которые тащили чемоданы, вместо того, чтобы помочь другим

Фото: AFP

На борту сгоревшего в Москве самолета Sukhoi Superjet 100 был игрок "Что? Где? Когда?" – капитан команды "Норманны" Михаил Савченко.

Михаил смог выбраться из горящего самолета Sukhoi Superjet 100. Изначально он попал в список пострадавших, однако позже в социальных сетях Савченко сообщил, что с ним все в порядке.

"Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. Во-первых, огромное спасибо экипажу, который все сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьезно", – написал на своей странице ВКонтакте Михаил.

Также он поблагодарил наземные службы, пожарных, врачей.

"Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате", – недоумевает Савченко.

"Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче", – резюмировал он.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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