На церковь в Грозном напали два юных брата-близнеца

Сегодня, 17:44

Возраст ни одного из нападавших  не превышал 20 лет 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Стали известны новые данные о нападавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Об этом сообщает информационное агентство Caucasus Times.

Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения, прописанный в городе Малгобек. Все они были ликвидированы 

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадров написал в своем телеграм-канале:"Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного".

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем были убиты семь человек, еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.
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