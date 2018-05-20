На церковь в Грозном напали два юных брата-близнеца

Возраст ни одного из нападавших не превышал 20 лет

Стали известны новые данные о нападавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Об этом сообщает информационное агентство Caucasus Times.

Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения, прописанный в городе Малгобек. Все они были ликвидированы

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадров написал в своем телеграм-канале:"Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного".

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем были убиты семь человек, еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.