На Дальний Восток России обрушилось мощное наводнение

Пока российские власти продолжают устранять последствия наводнения в Иркутской области , ливни затопили Владивосток. В городе размыло грунт и сходят оползни.

Из-за погодных условий в административном центре Приморского края РФ не работает железнодорожное сообщение, а также ограничили въезд и выезд транспорта с территории аэропорта.

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Кроме того, руководителям предприятий советовали в связи с непогодой сократить 28 августа рабочий день.

Синоптики объявили в городе штормовое предупреждение, прогнозируя продолжение ливней, несмотря на то, что в регионе уже выпала летняя норма осадков.

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Напомним, что в прошлом месяце в Иркутской области России произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек. Ликвидацию последствий стихийного бедствия уже оценили в 31,2 млрд рублей. Это включает и строительство нового жилья для тех, кто его лишился, покупку жилплощадей на вторичном рынке, а также восстановление дорог.

Кроме того, в июне на Ульяновскую область РФ обрушился мощный ураган, а после сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Так, в Ульяновске местами воды было по колено. Властям пришлось остановить общественный транспорт.

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