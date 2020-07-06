На границе с Россией выявили еще один случай бубонной чумы: подросток ел мясо сурка

На западе Монголии на границе с Россией и Китаем в регионе Баян-Улгий выявлен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму.
15-летний житель Улаанхуса был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка, сообщают росСМИ.
Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.
Ранее стало известно, что в городском округе Баян-Нур на севере Китая власти объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. Предупреждение продлится до конца 2020 года. Один случай заболевания выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия. Также в больницу Баян-Нура поступил человек с признаками этой инфекции.
В свою очередь, российский инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что Китай обладает богатым опытом в сдерживании вспышек чумы, поэтому опасаться нового очага, который ранее в этом месяце зафиксировали на севере Поднебесной, не стоит. Он напомнил, что азиатские государства, включая Китай, Монголию, а также дальневосточные регионы РФ – Иркутская область, Алтай и Республика Тыва – являются "тысячелетними природными очагами чумы".
О том, как россиянка и ее партнер решили переждать пандемию коронавируса в землянке, смотрите видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк