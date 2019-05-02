"На колени! Землю целуй!": в России ребенка жестко наказали за непатриотизм

Скандал в детсаду на Кубани – директор детсада назвала ребенка "подонком" и заставила целовать землю за нелюбовь к России

Фото: Pixabay

Вслед за российским Северодвинском, где в прошлом году учительница избила школьников скакалкой, педагога-мучителя обнаружили в одном из детских садов на Кубани.

Как слышно на видеозаписи, выложенной на странице "Типичный Краснодар" в соцсети "Вконтакте", женщину возмутило то, что пятилетний ребенок высказался о нелюбви к России и россиянам.

"На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", – кричала женщина мальчику, поставив его силой на колени.

Досталось и другим воспитателям, которые наблюдали молча за изуверствами осатаневшей женщины.

"Вы – твари, педагоги! Вы твари, если вы позволяете такому быть! Это национализм! Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит, что он ненавидит русских и Россию?" – гневно вопрошает женщина.

Как стало известно, инцидент произошел 1 мая в детсаду №74 ("Звездочка") в Краснодаре, а женщину-изувера зовут Эмма Мильнер. Она заведует дошкольным заведением и считается опытным педагогом, которая фигурировала в рейтинге преподавателей Краснодарского края.

Позже директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что в ближайший рабочий день женщина будет уволена, а в местной полиции начали проверку обстоятельств случившегося.

Кроме того, в Госдуме РФ обратилась в прокуратуру, а детский омбудсмен по Краснодарскому краю выразила намерение провести служебное расследование инцидента.

Напомним, что другой вопиющий случай педагогической жестокости произошел в России в прошлом ноябре, когда в одной из школ Хабаровского края учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

Кроме того, также в ноябре в Красноярском крае учитель истории и обществознания угрожала десятиклассникам за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор".

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