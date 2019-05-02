Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

"На колени! Землю целуй!": в России ребенка жестко наказали за непатриотизм

2 мая, 13:19

Скандал в детсаду на Кубани – директор детсада назвала ребенка "подонком" и заставила целовать землю за нелюбовь к России

Фото: Pixabay

Вслед за российским Северодвинском, где в прошлом году учительница избила школьников скакалкой, педагога-мучителя обнаружили в одном из детских садов на Кубани.

Как слышно на видеозаписи, выложенной на странице "Типичный Краснодар" в соцсети "Вконтакте", женщину возмутило то, что пятилетний ребенок высказался о нелюбви к России и россиянам.


"На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", – кричала женщина мальчику, поставив его силой на колени.

Досталось и другим воспитателям, которые наблюдали молча за изуверствами осатаневшей женщины.

"Вы – твари, педагоги! Вы твари, если вы позволяете такому быть! Это национализм! Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит, что он ненавидит русских и Россию?" – гневно вопрошает женщина.

Как стало известно, инцидент произошел 1 мая в детсаду №74 ("Звездочка") в Краснодаре, а женщину-изувера зовут Эмма Мильнер. Она заведует дошкольным заведением и считается опытным педагогом, которая фигурировала в рейтинге преподавателей Краснодарского края.

Позже директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что в ближайший рабочий день женщина будет уволена, а в местной полиции начали проверку обстоятельств случившегося.

Кроме того, в Госдуме РФ обратилась в прокуратуру, а детский омбудсмен по Краснодарскому краю выразила намерение провести служебное расследование инцидента.

Напомним, что другой вопиющий случай педагогической жестокости произошел в России в прошлом ноябре, когда в одной из школ Хабаровского края учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

Кроме того, также в ноябре в Красноярском крае учитель истории и обществознания угрожала десятиклассникам за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, детский сад, учительница, кубань, жестокость, Краснодар, педагог

Вы сейчас просматриваете новость " "На колени! Землю целуй!": в России ребенка жестко наказали за непатриотизм". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Педагог из Ялты о зарплате в оккупации: "Это 101 плевок в лицо учителю"

14 мая 2018, 03:25

Крымский учитель рассказал о зарплате в оккупации

Российская учительница после скандала с купальником отказала министру

27 марта, 12:17

Татьяна Кувшинникова больше не намерена работать "за копейки"

В России учитель-изверг "наказал" школьника утюгом по спине

2 апреля, 18:09

Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел 12-летнему мальчику по спине

Ногой по голове: в Подмосковье спортивный тренер жестоко наказал ученика

28 ноября 2018, 19:04

Одному из детей, занимающихся борьбой кудо в Наро-Фоминске, досталось за то, что он пошел не в тот угол после спарринга

В России учительница сравнила Навального с Гитлером

4 декабря 2018, 18:27

Педагог из 9 школы Хабаровска пыталась радикальными сравнениями отвадить ученицу от агитации за российского оппозиционера

Подробности скандала в российской школе: учительнице, которая била детей скакалкой, грозит три года тюрьмы (видео)

24 ноября 2018, 05:55

Один из учеников рассказал, что бить учеников скакалкой – это обычная практика для преподавательницы

Новые правила оплаты "коммуналки": Что ждет украинцев

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Кто проклял "Динамо"?

Ленивый бег для похудения

Полет скоростного вертолета с двумя винтами SB-1 Defiant. Видео

Секреты ухода за орхидеей

Ученые полностью разобрались, как работает общий наркоз

15 самых красивых актрис старого кино

Почти никто не заметил самое крупное извержение вулкана в истории

600 голов Месси и Роналду. Снова рядом, но на разных полюсах

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Как понять, что в организме не хватает магния