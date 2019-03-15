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На МКС стартовал "Союз" с очередным космическим экипажем

Сегодня, 01:15

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако случилась авария.

Фото: Pixabay
На МКС стартовал "Союз" с очередным космическим экипажем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg Россия Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако случилась авария.

Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-12", на борту которого экипаж Международной космической станции.

В его составе космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Напомним, что в октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.

Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Хейга – Кристина Кук.

После того, как экипаж был признан медиками годным к полету, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.

Космонавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции около 300 исследований.

Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня.

Кроме того, ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха.

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Тег США, космос, ракета, мкс, РФ, космонавты

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Источник:

Интерфакс

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