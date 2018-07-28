На московских рынках обнаружили сотни килограммов радиоактивных ягод и грибов из Беларуси

В 2018 году радиологическим отделом лаборатории Государственной ветеринарной службы Москвы было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 27 партиях продукции общим весом 857 кг. Об этом сообщается на сайте московского мэра.

Превышение опасного для человека цезия-137 было обнаружено в чернике – в 24 партиях общим весом 687 кг, бруснике – в одной партии весом в 6 кг, грибах – в двух партиях весом 163 кг. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Республики Беларусь, в меньшей степени в продукции из регионов РФ.

За аналогичный период 2017 года был выявлен 21 случай превышения содержания цезия -137 в продукции общим весом 369,292 кг. Чаще всего радионуклиды, так же как и в 2018 году, выявлялись в продукции из Беларуси.

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается в растениях и грибах, при их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени. Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно.

А в Украине в зоне ЧАЭС продолжают попадаться грибники и ягодники. Так мужчина пытался вывезти из зоны грибы с превышением дозы радиации в 29 тыс. раз.

В июле 2017 года во время патрулирования зоны отчуждения, вблизи отселенного села Ясен, работники полиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения и пограничниками обнаружили двух женщин, которые успели собрать более 25 кг черники.

А вблизи села Новые Соколы обнаружили 24-летнюю девушку, которая собрала в чернобыльском лесу 10 литров черники.