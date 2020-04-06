На росТВ сообщили о 40 тысячах погибших от коронавируса в РФ

В то время как по официальной информации властей РФ в стране было зафиксировано 47 скончавшихся от коронавирусной болезни, на российском телевидении сообщили о "больше чем 40 тысячах погибших".

Инцидент произошел с телеведущей Ирадой Зейналовой в прямом эфире во время передачи "Итоги недели" на пропагандистком канале НТВ 5 апреля.

"В России больше 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные – в 79 регионах, под медицинским наблюдением – больше 200 тысяч человек", – сказала женщина, в то время как на экране сзади показали официальную статистику российского правительства, по которой, в стране зафиксировали 45 смертей от COVID-19.

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Сюжет все еще доступен на сайте НТВ. На самом канале случившееся пока что никак не комментировали, однако комментаторы в интернете допускают, что это могло быть оговоркой.

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Стоит отметить, что по состоянию на 6 апреля в России было обнаружено 6343 инфицированных коронавирусом, из которых 4484 – в Москве. За последние сутки количество новых заражений увеличилось на 954. Власти в Кремле утверждают, что 406 человек в России уже выздоровели.

Напомним, что коронавирус уже нанес огромный удар по российской экономике. По прогнозу российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в ближайшие два года она сократится на 2,8–3,3%.

Также из-за этого в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходить из дому москвичам дозволено, только чтобы вынести мусор, выгулять собаку, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.

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