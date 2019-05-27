На "Росатом" надежды нет – Бог в помощь: ядерный центр РФ закупит икон на миллионы

Нардеп высмеял российских ядерщиков, которые будут производить ядерные боеприпасы "с упованием на иконы"

Фото: пресс-центр ООС.

В России ядерный центр Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) закупит иконы Серафима Саровского и других святых на два миллиона рублей. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он напомнил, что основное направление деятельности ядерного центра ВНИИЭФ — разработка и производство ядерных боеприпасов. Нардеп российских ядерщиков, отметив, что "когда на "Росатом" надежды нет – Бог в помощь".

"В РФ ядерный центр Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) закупит иконы Серафима Саровского и др. на два миллиона рублей. Стоит вспомнить, что среди деяний преподобного Серафима Саровского – то, что он много лет питался одной травой. А год назад инженеров ВНИИЭФ задержали за "майнинг криптовалют на рабочем месте". Майнинг закрыли, трава осталась", – написал Тымчук.

Напомним, прошлым летом пользователи сети высмеяли фото Путина с иконой. В соцсетях заметили, что с лицом президента РФ "что-то не так".

В январе текущего года в Москве пропала икона Богоматери Шуйской-Смоленской. Полиция Москвы начала уголовное дело по факту пропажи иконы из фондохранилища Государственного исторического музея.

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