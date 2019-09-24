На российских военных напал морж: подробности курьеза

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Интерес России к Арктике стоил ей экспедиционной шлюпки, которой моряки ВМФ России лишились в результате встречи с диким зверем.

Инцидент произошел во время совместной экспедиции Северного флота РФ и Русского географического общества к архипелагу Земля Франца-Иосифа – на шлюпку исследователей напала моржиха, защищавшая своих детенышей.

"Лодка ушла ко дну", – констатировали в пресс-службе Русского географического общества.

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В организации добавили, что никто из членов экипажа не пострадал – все участники высадки благополучно добрались до берега.

В пресс-службе ВМФ РФ подтвердили факт "встречи" с моржихой, но отрицают то, что шлюпка затонула.

"При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", – сообщили военные.

Сейчас спасательный буксир "Алтай" с участниками экспедиции продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера.

Напомним, военные учения "Центр-2019" в России завершились крушением двух боевых машин десанта, у которых во время массового десантирования в Оренбургской области не сработали парашютные системы.

Мы также писали, что в прошлом году во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер с двумя солдатами, которые в результате аварии погибли.

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