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На российских военных напал морж: подробности курьеза

24 сентября, 16:06

Исследовательская экспедиция на Северный полюс стоила российскому военному флоту шлюпки

/ Фото: Pixabay

Интерес России к Арктике стоил ей экспедиционной шлюпки, которой моряки ВМФ России лишились в результате встречи с диким зверем.

Инцидент произошел во время совместной экспедиции Северного флота РФ и Русского географического общества к архипелагу Земля Франца-Иосифа – на шлюпку исследователей напала моржиха, защищавшая своих детенышей.

"Лодка ушла ко дну", – констатировали в пресс-службе Русского географического общества.

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В организации добавили, что никто из членов экипажа не пострадал – все участники высадки благополучно добрались до берега.

В пресс-службе ВМФ РФ подтвердили факт "встречи" с моржихой, но отрицают то, что шлюпка затонула.

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"При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", – сообщили военные.

Сейчас спасательный буксир "Алтай" с участниками экспедиции продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера.

Напомним, военные учения "Центр-2019" в России завершились крушением двух боевых машин десанта, у которых во время массового десантирования в Оренбургской области не сработали парашютные системы.

Мы также писали, что в прошлом году во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер с двумя солдатами, которые в результате аварии погибли.

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арктика морж

Источник: Сегодня

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