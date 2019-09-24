На российских военных напал морж: подробности курьеза

Интерес России к Арктике стоил ей экспедиционной шлюпки, которой моряки ВМФ России лишились в результате встречи с диким зверем.
Инцидент произошел во время совместной экспедиции Северного флота РФ и Русского географического общества к архипелагу Земля Франца-Иосифа – на шлюпку исследователей напала моржиха, защищавшая своих детенышей.
"Лодка ушла ко дну", – констатировали в пресс-службе Русского географического общества.
В организации добавили, что никто из членов экипажа не пострадал – все участники высадки благополучно добрались до берега.
В пресс-службе ВМФ РФ подтвердили факт "встречи" с моржихой, но отрицают то, что шлюпка затонула.
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"При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", – сообщили военные.
Сейчас спасательный буксир "Алтай" с участниками экспедиции продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера.
Напомним, военные учения "Центр-2019" в России завершились крушением двух боевых машин десанта, у которых во время массового десантирования в Оренбургской области не сработали парашютные системы.
Мы также писали, что в прошлом году во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер с двумя солдатами, которые в результате аварии погибли.
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