На российском космическом корабле "Союз" после столкновения с метеоритом произошла утечка воздуха

На пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха, передает ТАСС заявление генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Утечка, по словам чиновника, произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему", — сказал Рогозин.

Как сообщил "Интерфакс" источник, всего (в бытовом отсеке "Союз МС-09") было обнаружено два отверстия. "Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", — отметил собеседник.

С 2011 года российские "Союзы" являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

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