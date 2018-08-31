На российском космическом корабле "Союз" после столкновения с метеоритом произошла утечка воздуха

Сегодня, 03:02

Причиной неполадок стала микротрещина в корпусе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха, передает ТАСС заявление генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Утечка, по словам чиновника, произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему", — сказал Рогозин.

Как сообщил "Интерфакс" источник, всего (в бытовом отсеке "Союз МС-09") было обнаружено два отверстия. "Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", — отметил собеседник.

С 2011 года российские "Союзы" являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

Ранее мы писали, что экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане. За время пребывания на МКС экипаж совершил несколько сотен экспериментов.

Как сообщалось, российский астронавт на МКС решил устроить "летные испытания" на пылесосе  из-за частых вопросов о полетах на нем.
мкс, космический корабль, dragon, роскосмос

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Завораживающие виды земли с орбиты. Фото: Christian Forums

ТОП-7 самых впечатляющих фотографий Земли из космоса

21 Августа, 10:34

Астронавтам на орбите открываются самые завораживающие виды на нашу планету, которым позавидует любой фотограф

Fun

Рассвет в космосе. Фото: pixabay

Появилось невероятное видео рассвета в космосе

8 Августа, 07:08

Астронавт Александр Гертс опубликовал уникальные кадры
Загрузка...

Россия

Ракета "Союз-2.1а". Фото: kremlin.ru

Россия начала работу над ракетой-"конкурентом Falcon 9"

23 Июля, 08:08

В РФ решили, что "мобилизируют всю ракетно-космическую отрасль"

Россия

twitter.com/roscosmos

Невзоров троллит главу Роскомоса: недокрутить гайку любой дурак может

8 Июля, 04:30

Страшно представить, что смогут натворить специалисты Рогозина в космосе, говорит журналист
Загрузка...