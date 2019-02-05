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На Россию обрушились аномальные морозы

Сегодня, 12:30

До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов

Фото: Pixabay
На Россию обрушились аномальные морозы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/965/224/5c596522495e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/965/224/5c596522495e4.jpg Россия До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов

Вслед за Соединенными Штатами непривычно холодная зима пришла и на Алтайский край России.

В краевом центре, городе Барнаул, из-за аномальных морозов были отменены десятки автобусных рейсов – 5 февраля столбики термометра здесь опустились до минус 36 градусов.

"Из-за сильных морозов отменены 72 рейса во вторник. Уже известно, что завтра также будут отменены около 10 рейсов, возможно больше – будем определяться, исходя из погодных условий", – заявили в городском автовокзале.

Стоит отметить, что аномальные морозы пришли на Алтай на прошлой неделе и продержатся до конца недели – до 8 февраля синоптики прогнозируют до минус 45 градусов.

Напомним, что ранее свой шок от российских холодов выразила и известная теннисистка Мария Шарапова. В январе спортсменка поделилась с подписчиками в Twitter прогнозом погоды в Москве, согласно которому температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.

В то же время на Среднем Западе США как минимум 21 человек стал жертвами сильнейших морозов, а сотни человек попали в больницы с простудами и обморожениями.

Мы также сообщали о том, что украинцы также стали жертвами холодов – лишь с 12 декабря по 8 января жертвами переохлаждения стали 64 человек.

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Тег Россия, зима, холод, непогода, морозы, алтай

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Интерфакс

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