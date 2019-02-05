На Россию обрушились аномальные морозы
До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов
Вслед за Соединенными Штатами непривычно холодная зима пришла и на Алтайский край России.
В краевом центре, городе Барнаул, из-за аномальных морозов были отменены десятки автобусных рейсов – 5 февраля столбики термометра здесь опустились до минус 36 градусов.
"Из-за сильных морозов отменены 72 рейса во вторник. Уже известно, что завтра также будут отменены около 10 рейсов, возможно больше – будем определяться, исходя из погодных условий", – заявили в городском автовокзале.
Стоит отметить, что аномальные морозы пришли на Алтай на прошлой неделе и продержатся до конца недели – до 8 февраля синоптики прогнозируют до минус 45 градусов.
Напомним, что ранее свой шок от российских холодов выразила и известная теннисистка Мария Шарапова. В январе спортсменка поделилась с подписчиками в Twitter прогнозом погоды в Москве, согласно которому температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.
В то же время на Среднем Западе США как минимум 21 человек стал жертвами сильнейших морозов, а сотни человек попали в больницы с простудами и обморожениями.
Мы также сообщали о том, что украинцы также стали жертвами холодов – лишь с 12 декабря по 8 января жертвами переохлаждения стали 64 человек.
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