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На руках Навального обнаружили опасный химикат

21 августа, 16:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Обнаруженное вещество широко используется в промышленности и строительстве

На предметах с которыми перед тем, как впасть в кому, соприкасался известный российский оппозиционер Алексей Навальный, следователи обнаружили промышленный химикат, который входит в состав стирального порошка.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс", 21 августа заявил главврач омской больницы, где лежит политик, Александр Мураховский.

По словам медика, в смывах с одежды и рук мужчины обнаружили 2-этилгексил дифенил фосфат. Данное вещество используется для придания эластичности материалам и входит, в том числе, в состав полимеров и бытовой химии.

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В частности, оно используется при изготовлении пластиковых стаканчиков, упаковочных материалов, стирального порошка и в строительстве. Поэтому этот химикат продается в строймагазинах.

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Как пишет Telegram-канал Mash, чтобы впасть в кому, достаточно 110 грамм этого вещества.

В то же время, в полиции Омской области утверждают, что концентрацию вещества установить невозможно.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем при перелете из Томска в Москву 20 августа. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. После полного обследования врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ.

Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивает на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции. Однако омские медики отказываются выпускать пациента за границу, утверждая, что перелет может усугубить его состояние.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление химикаты омск оппозиционер Алексей Навальный
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