На строительстве космодрома "Восточный" украли боле пяти млрд рублей: суд огласил приговоры

Согласно материалам следствия, суд установил, что экс-главой "Дальспецстроя" Юрией Хризманом и бывшим главным бухгалтером компании Владимиром Ашихминым, совместно с другими должностными лицами, при строительстве космодрома "Восточный" были похищены средства в особо крупных размерах. Общая сумма похищенного составляет более пяти миллиардов рублей. Хризман и Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Хризман приговорен к 12 годам заключения, Ашихмин – к семи.

"Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и Михаил Хризман также получили реальные сроки. Чудов – шесть лет колонии, Хризман – пять с половиной лет заключения", – сказал представитель суда.

По иску "Роскосмоса" с осужденных взыскано 5,16 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

Как сообщалось, процесс по делу о хищениях на "Восточном" начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме.

Хризман и Ашихмин обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный" в Амурской области с ущербом около 5,2 млрд руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Ю.Хризман, а также его сын Михаил Хризман и Виктор Чудов были обвинены в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006-2009 годах они похитили около 106 млн руб., принадлежащих ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Как сообщалось, запущенная со второго раза с космодрома "Восточный" российская ракета с 19 спутниками рухнула в Атлантику.

Директор филиала госкорпорации России "Роскосмос" на космодроме "Восточный" Константин Чмаров назвал неудавшийся запуск ракеты "Союз-2.1б" "летными испытаниями".