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На строящемся военном корабле в России прогремел взрыв: подробности

15 июня, 17:07

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На патрульном судне "Иван Папанин" прогремел взрыв на судостроительном заводе

У российского Военно-морского флота не прекращаются проблемы – раньше во время похода в Сирию сломался десантный корабль "Орск", а теперь прогремел взрыв на строящемся военном корабле "Иван Папанин".

Как сообщили в российском Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром 15 июня на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", в результате случившегося пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии – их госпитализировали.

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Уточняется, что источником взрыва стал газовый баллон в одном из закрытых помещений на второй палубе недостроенного судна.

Патрульный корабль "Иван Попов". Фото: Telegram-канала "Mash на Мойке"

Патрульный корабль "Иван Попов". Фото: Telegram-канала "Mash на Мойке"

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Пожара при этом не произошло, тем не менее, на место ЧП прибыли пожарные машины. Начато расследование.

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Патрульный головной корабль ледового класса "Иван Папанин" строят с 2017 года. Сначала завершение его строительства было запланировано 2019 год, но позже эту дату перенесли еще на четыре года. Произойдет ли это в срок – неизвестно, так как после случившегося работы были временно приостановлены.

Напомним, в декабре прошлого года в России сутки горел единственный авианосец. В результате пожара на "Адмирале Кузнецове" погибли два человека, не менее десятка пострадали.

Видео: Reuters

А в этом году авария произошла еще с одним судном Военно-морского флота России – ракетный крейсер "Маршал Устинов" сломался после захода в Мраморное море по пути в Сирию.

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Россия взрыв корабль Санкт-Петербург ВМС России ВМФ России

Источник: Сегодня

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