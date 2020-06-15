На строящемся военном корабле в России прогремел взрыв: подробности

У российского Военно-морского флота не прекращаются проблемы – раньше во время похода в Сирию сломался десантный корабль "Орск", а теперь прогремел взрыв на строящемся военном корабле "Иван Папанин".
Как сообщили в российском Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром 15 июня на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", в результате случившегося пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии – их госпитализировали.
Уточняется, что источником взрыва стал газовый баллон в одном из закрытых помещений на второй палубе недостроенного судна.
Пожара при этом не произошло, тем не менее, на место ЧП прибыли пожарные машины. Начато расследование.
Патрульный головной корабль ледового класса "Иван Папанин" строят с 2017 года. Сначала завершение его строительства было запланировано 2019 год, но позже эту дату перенесли еще на четыре года. Произойдет ли это в срок – неизвестно, так как после случившегося работы были временно приостановлены.
Напомним, в декабре прошлого года в России сутки горел единственный авианосец. В результате пожара на "Адмирале Кузнецове" погибли два человека, не менее десятка пострадали.
А в этом году авария произошла еще с одним судном Военно-морского флота России – ракетный крейсер "Маршал Устинов" сломался после захода в Мраморное море по пути в Сирию.
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