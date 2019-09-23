Российские военные на учениях уронили с самолета и разбили два броневика: появились фото

В Минобороны РФ сообщили, что экипажей внутри машин не было

В России на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", – сказали в министерстве.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что в ведомстве отметили, что десантирование техники осуществлялось без экипажей и пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает комиссия командования ВДВ.

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Напомним, 16 сентября в Центральном военном округе в России начались стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ. К участию в маневрах пригласили Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, а также Китай и Пакистан. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

А 15 сентября в Украине и России в один день начались большие военные маневры. Во Львовской области стартовали масштабные учения Rapid Trident, а российские военные совместно с белорусскими начали учения "Щит Союза-2019" в Нижегородской области.

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