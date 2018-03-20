На YouTube появилось видео-пародию "Еще 6 лет Путина" в стиле "Симпсонов"

Сегодня, 06:45

В ролике собраны ключевые события, произошедшие за время третьего президентского срока Путина: события в Сирии и Украине, убийство Немцова, допинговый скандал

Скрин с видео
Скрин с видео

Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик "Еще шесть лет Путина", нарисованный в стиле "Симпсонов". Это продолжение известного видео "12 лет Путина за две минуты", выпущенного в 2012 году.

Новое видео размещено на YouTube-канала дизайнера. В нем за три минуты собраны ключевые события, произошедшие за время третьего президентского срока Владимира Путина: события в Сирии и Украине, убийство Бориса Немцова, допинговый скандал, нарисованная Путиным "кошка, вид сзади" на гербе, растение из денег с нефтью вместо почвы, участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы и скандал с вмешательством в президентские выборы в США.

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В видео есть пародии на министра спорта Виталия Мутко с допинг-скандалом, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главу Чечни Рамзана Кадырова.

YouTube-видео "Еще 6 лет Путина": смотреть онлайн:

YouTube-видео "12 лет Путина за две минуты":

Напомним, после выборов президента в России, на которых с новым рекордом побеждает действующий глава государства Владимир Путин, соцсети буквально взорвались едкими комментариями в адрес как самого победителя, так и простых россиян.

Ранее стало известно, что свои поздравления Путину до официального объявления результатов послали лидеры Китая, Кубы, Венесуэлы, Боливии и непризнанной Абхазии, а также нескольких других стран, в то время как главы США и Евросоюза "не заметили" их.
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Источник:

topnews.ru

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