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На зятя премьер-министра России завели уголовное дело в Германии

23 марта, 12:52

Станислав Кожемякин

Немецкая прокуратура обвиняет российского бизнесмена Александра Удодова в отмывании денег

Раньше Минюст США пригрозил шестью годами лишения свободы российскому банкиру Олегу Тинькову, а теперь журналисты узнали о том, что в Германии обвинили в коррупции бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ссылаясь на швейцарские СМИ, "Открытые медиа" сообщают, что в 2013 году прокуратура города Кобленц открыла в отношении Удодова уголовное дело за то, что через его немецкую компанию VG Cargo его же фирмы в Швейцарии вывели порядка 88 млн долларов, полученные от налоговой аферы в России.

При этом, какой именно статус у Удодова, не уточняется.

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В Швейцарии зятя Мишустина также подозревали в отмывании денег через покупке зданий в Цюрихе и Веггисе. По данным Федеральной уголовной полиции страны в 2007−2009 годах через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло 330 млн долларов сомнительных денег. Российская прокуратура не ответила на запрос швейцарских коллег по этому поводу. Но потом Удодов продал здания — и вскоре уголовные дела были закрыты.

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Напомним, Михаил Мишустин стал премьер-министром в январе этого года после отставки Дмитрия Медведева. Его кандидатуру внес лично президент Владимир Путин. Перед этим он занимал должность главы Федеральной налоговой службы РФ.

Также ранее журналисты узнали, что племянник Путина является одним из самых богатых людей страны.

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Россия Германия Швейцария коррупция олигархи Михаил Мишустин

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