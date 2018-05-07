Начался четвертый сезон: соцсети отреагировали на инаугурацию Путина

7 мая 2018 года Владимир Путин уже в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония не оставила равнодушной пользователей соцсетей. Они высмеяли и очередное президентство хозяина Кремля, сравнив его с четвертым сезоном сериалов, и экс-прокурора оккупированного Крыма, а ныне депутата незаконной Госдумы Наталью Поклонскую, скучающе ожидающую начала инаугурации, и кортеж Путина, на котором он проехался. А также часть других гостей, затесавшихся в толпе.

Среди приглашенных гостей был замечен и известный американский актер и мастер айкидо Стивен Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года.

Как сообщалось, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз. Были задержаны более 1600 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.