Начался четвертый сезон: соцсети отреагировали на инаугурацию Путина

Вчера, 14:25

Пользователи высмеяли автомобиль президента РФ, Наталью Поклонскую и некоторых гостей

Фото: twitter.com/UnicornPigF
Фото: twitter.com/UnicornPigF

7 мая 2018 года Владимир Путин уже в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония не оставила равнодушной пользователей соцсетей. Они высмеяли и очередное президентство хозяина Кремля, сравнив его с четвертым сезоном сериалов, и экс-прокурора оккупированного Крыма, а ныне депутата незаконной Госдумы Наталью Поклонскую, скучающе ожидающую начала инаугурации, и кортеж Путина, на котором он проехался. А также часть других гостей, затесавшихся в толпе.

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 Среди приглашенных гостей был замечен и известный американский актер и мастер айкидо Стивен Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года. 

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Как сообщалось, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз. Были задержаны более 1600 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.
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