Националистам разрешили провести марш в Москве

/ Фото: AFP

Русским националистам разрешили провести в Москве акцию "Правый марш". Мэрия российской столицы согласовала дату шествия – 4 ноября.

Один из организаторов мероприятия Иван Белецкий озвучил основные лозунги марша: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

Принимать участие в шествие разрешили не более 5 тысячам человек, а пройдет оно в районе Люблино.

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Организовали марш Институт национальной политики РФ и незарегистрированная партия "Третья альтернатива".

В этот же день аналогичную акцию в Люблино хотели провести организации "Нация и Свобода" и "Ассоциация народного сопротивления", они получили отказ в мэрии.

Напомним, что ранее подобные акции назывались "Русским маршем". В российской столице они проходят ежегодно с 2005 года в один и тот же день – 4 ноября. Примечательно, что именно в этот день россияне отмечают национальный праздник – День народного единства.

Ранее "Сегодня" побывали акции против репрессий в Москве. Ее участники выступили в поддержку активистов, которых задержали или приговорили к реальным тюремным срокам за участие в демонстрациях за прозрачные выборы в Мосгордуму. Как она проходила, смотрите в видеосюжете:

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