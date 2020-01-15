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Надо в моргах показывать: реакция соцсетей на послание Путина

15 января, 12:34

Ежегодное обращение российского президента к депутатам показывали отовсюду, откуда возможно

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Президент России Владимир Путин в очередной раз выступил перед членами парламента РФ. Ежегодное обращение к Федеральному собранию проходит 15 января в московском выставочном зале "Манеж".

В этом году российские власти решили сделать шаг вперед в распространении пропагандистского выступления своего лидера – оно будет транслироваться в общественном транспорте, такси, на фасадах зданий и даже на Международной космической станции, а также главной вершине России, горе Эльбрус.

Это вызвало у пользователей интернета смешанные чувства. В частности, они сравнили такое решение с компьютерной игрой Half-Life 2, по сюжету которой выступления местного диктатора транслировали на специальных экранах, а также с событиями в антиутопической повести Джорджа Оруэлла "1984".

В своем выступлении хозяин Кремля сделал несколько громких заявлений, назвав бедность – главной угрозой демографии России, а также выразив желание передать парламенту часть президентских полномочий.

Выступление Владимира Путина перед членами Государственной Думы и Совета Федерации РФ является одной из главных тем 15 января. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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Россия Госдума РФ Совет Федерации Владимир Путин

Источник: Сегодня

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