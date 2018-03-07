Наемники "Вагнера" получили новое задание: стала известна страна

Журналист посетил базу вагнеровцев в Краснодарском крае и поведал, что ее деятельность не планируют сворачивать даже после разгрома наемников в Сирии 7 февраля

Наемников частной военной компании "Вагнер" в конце прошлой недели отправили в Судан. Об этом рассказал журналист Игорь Пушкарев в интервью "Эху Москвы", отметив, что помимо африканской страны еще одна группа наемников была направлена в Сирию.

Накануне журналист посетил базу вагнеровцев в Краснодарском крае и поведал, что ее деятельность не планируют сворачивать даже после разгрома наемников в Сирии 7 февраля.

"В конце прошлой недели они направили новую партию бойцов, как мне сказали, по крайней мере, в два места: это, собственно, в Сирию и в Африку. Насколько я понял, речь идет о Судане", – рассказал Пушкарев.

Ранее волонтер на примере разгрома ЧВК "Вагнер" объяснил исчезновение Путина.

Напомним, российский военный обозреватель Павел Фенгельгауэр тоже изложил неподтвержденную версию, что за спиной "Вагнера" могли находиться бойцы сил спецопераций ВС РФ, которые вовремя отошли и не попали под огонь американцев.

Ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.

Также сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.