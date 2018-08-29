Накануне крупнейших военных учений Путин уволил 15 генералов: эксперты назвали причины

Во вторник президент РФ Владимир Путин уволил 15 российских генералов, в то время как страна готовится начать крупнейшие за четыре с лишним десятилетия военные учения "Восток-2018", которые министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил с учениями 1981 года в СССР.

Об этом пишет Newsweek, передает Inopressa.

"Причины увольнения генералов бывают разными, и в прошлые годы комбинировались причины увольнения какого-то конкретного человека: он проиграл в бюрократической борьбе; руководство не хочет, чтобы кто-то слишком прочно засел на своей должности и превратил ее в феодальную вотчину; реальные разногласия во взглядах на политический курс; или неодобряемая коррупция", – сказал Юваль Вебер, научный сотрудник DMGS-Kennan Institute при Wilson Center (США).

По этому последнему пункту, как отмечает Вебер, никто из тех, кто наверху, не безвинен, но иногда должностное лицо может зайти слишком далеко.

"Когда кто-то проигрывает в бюрократической борьбе, тоже можно найти доказательства коррупции, так что, не покопавшись поглубже, трудно рассказать какую-то конкретную историю или поведать о причинных связях, которые с ней сопряжены", – добавил он.

"Непомерно большой, всесильный государственный сектор – вот коренная причина коррупции. Кадровые перестановки генералов – все равно, что перестановка стульев на "Титанике", – считает эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн.

Ранее во вторник Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

"Учения в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – сказал глава военного ведомства.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.