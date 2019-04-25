"Намекнул на харакири": подарок Ким Чен Ына Путину рассмешил соцсети
Пользователи "затроллили" лидеров России и КНДР за презенты, которыми они обменялись во Владивостоке
Пользователи социальных сетей рассмешили подарки, которые сделали друг другу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин после встречи во Владивостоке.
Как мы уже писали, северокорейский лидер преподнес хозяину Кремля традиционный корейский меч, на что получил в ответ монетку. Позже он ему все-таки тоже сделал подарок - дорожный чайный сервиз и саблю.
Видео церемонии было опубликовано на странице кремлевского пропагандиста Дмитрия Смирнова в Twitter. Там же такой "обмен" был встречен лишь морем троллинга.
Среди прочего, пользователи шутили, что таким образом Путину намекнули на харакири (хотя это является японской традицией).
Напомним, что северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.
Не обошлось без курьеза - сотрудники охраны Ким Чен Ына и протиральщики в белых перчатках на ходу догоняли поезд и начищали поручни и сам вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.
Мы также писали, что для Ким Чен Ына во Владивостоке подготовили представление в Приморском океанариуме. Лидеру КНДР показали водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.
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