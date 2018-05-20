Нападение на церковь в Чечне: число убитых возросло до семи

Сегодня, 08:18

В результате нападения на храм уничтожены четверо нападавших

Число убитых при нападении на церковь возросло до семи. Фото: из открытых источников
Число убитых при нападении на церковь возросло до семи. Фото: из открытых источников

Стали известны новые данные о нападении вооруженных людей на церковь в Чечне. Как оказалось, в общем были убиты семь человек, еще двое получили ранения.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – сообщили в Следственном комитете РФ.

В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один человек из числа гражданских лиц, его личность устанавливается.

"Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье", – отметили в ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадров написал в своем телеграм-канале: "Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного".

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", – сказал глав Чечни.

А представитель правоохранительных органов позже сообщил информагенству, что в результате нападения боевиков на церковь и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов(они были командированы в Чечню из Саратовской области).

"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Грозном группа неизвестных напала на церковь Михаила Архангела, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин. 

Напомним, это не первая бойня в Чечне. Так, в октябре 2017-го российский военный застрелил четверых сослуживцев.
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Источник:

Интерфакс

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