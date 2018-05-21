Нападение на церковь в Грозном: появились новые подробности

Стало известно, что напавшие на церковь в Грозном одолжили оружие у соседа. К мужчине явились Мансур Алисултанов и его подельник из Ингушетии. Они сообщили, что ружье им необходимо для того, чтобы застрелить собаку в селе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сосед не заподозрил ничего. Позже злоумышленники положили в футляр от гитары и вызвали такси в Грозный. Там уже ждали братья Юнусовы с коктейлями Молотова и взрывпакетами в рюкзаке. Компания выглядела безобидно и таксист тоже ничего не заподозрил.

После этого они вышли недалеко от церкви и разобравшись с охранниками вошли во двор и начали перестрелку.

Напомним, 19 мая в Грозном четыре боевика напали на церковь Архангела Михаила в центре города, пытаясь захватить прихожан в заложники.

Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения,

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек,еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.