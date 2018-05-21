Нападение на церковь в Грозном: появились новые подробности

Сегодня, 15:52

Братья, совершившие нападение, одолжили ружье у соседа

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Стало известно, что напавшие на церковь в Грозном одолжили оружие у соседа. К мужчине явились Мансур Алисултанов и его подельник из Ингушетии. Они сообщили, что ружье им необходимо для того, чтобы застрелить собаку в селе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сосед не заподозрил ничего. Позже злоумышленники  положили в футляр от гитары и вызвали такси в Грозный. Там уже ждали братья Юнусовы с коктейлями Молотова и взрывпакетами в рюкзаке. Компания выглядела безобидно и таксист тоже ничего не заподозрил.

После этого они вышли недалеко от церкви и разобравшись с охранниками вошли во двор и начали перестрелку. 

Напомним, 19 мая в Грозном четыре боевика напали на церковь Архангела Михаила в центре города, пытаясь захватить прихожан в заложники. 

Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения, 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек,еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.
Россия, церковь, Чечня, стрельба, грозный

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: La Repubblica

В Италии неизвестные открыли стрельбу по прохожим: ранены иностранцы

3 Февраля, 14:47

Нападающие стреляли с двигающегося автомобиля

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 
Загрузка...

Россия

Число убитых при нападении на церковь возросло до семи. Фото: из открытых источников

Нападение на церковь в Чечне: число убитых возросло до семи

Вчера, 08:18

В результате нападения на храм уничтожены четверо нападавших

Россия

В Москве произошла стрельба. Фото: miasskiy.ru

Стрельба на кондитерской фабрике в Москве: появились новые подробности

27 Декабря 2017, 11:16

Подъезд к фабрике перекрыт ограничительной лентой, вдоль которой стоят сотрудники полиции в касках
Загрузка...