Нападение на церковь в Грозном: появились новые подробности
Братья, совершившие нападение, одолжили ружье у соседа
Стало известно, что напавшие на церковь в Грозном одолжили оружие у соседа. К мужчине явились Мансур Алисултанов и его подельник из Ингушетии. Они сообщили, что ружье им необходимо для того, чтобы застрелить собаку в селе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сосед не заподозрил ничего. Позже злоумышленники положили в футляр от гитары и вызвали такси в Грозный. Там уже ждали братья Юнусовы с коктейлями Молотова и взрывпакетами в рюкзаке. Компания выглядела безобидно и таксист тоже ничего не заподозрил.
После этого они вышли недалеко от церкви и разобравшись с охранниками вошли во двор и начали перестрелку.
Напомним, 19 мая в Грозном четыре боевика напали на церковь Архангела Михаила в центре города, пытаясь захватить прихожан в заложники.
Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения,
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.
Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек,еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.