Нападение на известное СМИ в Москве: преступник оказался "пьяным украинцем"

Задержанный подозреваемый разгромил редакцию "Сноб.ру", напившись после ссоры с супругой

Фото: скриншот.

Правоохранительные органы России задержали подозреваемого в нападении на известное российское интернет-издание "Сноб" накануне.

Ссылаясь на данные правоохранителей, портал пишет, что им оказался 25-летний гражданин Украины. Он утверждает, что совершил нападение в состоянии алкогольного опьянения и после ссоры с супругой – ему просто хотелось что-нибудь разгромить.

При этом сам задержанный утверждает, что подробностей случившегося он не помнит.

Главный редактор СМИ Ксения Чудинова призвала правоохранительные органы проявить милосердие к подозреваемому, поскольку у него есть 8-месячный ребенок.

"На месте офиса "Сноба" мог быть любой магазин, кафе, прачечная. И если бы он не прихватил с собой в беспамятстве ноутбук и моноблок, то его действия в УК квалифицировались бы просто как хулиганство, а теперь — кража со взломом", – сказала она.

Напомним, что сейчас в России разгорается другой скандал – вокруг ареста журналиста-расследователя Ивана Голунова. Это уже вызвало бурную реакцию общественности – коллег репортера, публичных лиц и обычных россиян.

Мы также писали о митинге против политических репрессий в России – в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах прошли шествия, посвященные памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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