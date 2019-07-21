Нападение в Питере: ранившего украинцев жителя Дагестана взяли под стражу

Пострадавшие украинцы госпитализированы в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

Житель Дагестана Фетулах Гамдулаев, ранивший двоих украинцев в вагоне метро Санкт-Петербурга (Россия), взят под стражу до 18 сентября. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в воскресенье, 21 июля.

Гамдулаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста. Мужчина объяснил свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука, сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская" 19 июля, Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что пострадавшие украинцы госпитализированы в тяжелом состоянии.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным российских СМИ, 36-летний дагестанец ударил ножом двоих глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос "Вы выходите?". Драку прервал 26-летний петербуржец. По словам свидетелей, от дагестанца отчетливо пахло алкоголем.

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