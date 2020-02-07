"Напалмом спалить всех, бл*ть": Жириновский в истерике пообещал уничтожить Киев и Львов

Жириновский вышел из себя, когда увидел трейлер фильма «Наши котики»

Видео: facebook.com/romabra

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский предложил уничтожить украинские города Киев и Львов.

Истерика у российского пропагандиста началась после просмотра украинского ролика о фильме "Наши котики" с "участием" американских киноактеров, которые сделаны с помощью компьютерных технологий.

Фрагмент видео российской передачи с реакцией Жириновского опубликовал в Facebook волонтер Роман Синицын.

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"Drang nach Osten! (натиск на восток. – Ред.) Их всех уничтожим, всех! Напалмом спалить всех, бл*ть! Чтобы ни Киева, ни Львова, ничего не было!" – заявил после просмотра Жириновский.

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Режиссером фильма "Наши котики" является Владимир Тихий.

Напомним, ранее директор Украинской киноакадемии Анна Мачух рассказала, какие украинские фильмы обязательно нужно увидеть в этом году. В список вошел и фильм "Наши котики".

Дмитрий Тубольцев, исполнитель главной роли – добровольца с позывным ЛЕТО, пошел добровольцем в АТО в 2014 году. Он не понаслышке знает, что такое война, окопы, снаряды. Дмитрий Тубольцев рассказал больше о фильме.

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