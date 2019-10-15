Напился и избил человека насмерть: в России арестован сын члена партии Путина

Потерпевший 23 дня пролежал в коме и, не приходя в сознание, скончался

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В российском Красноярске, где ранее в этом году прогремел взрыв в жилом доме, задержали двух мужчин, которые избили до смерти своего приятеля.

"По предварительной версии следствия, 15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения", – сообщили в Следственном комитете России.

После случившегося жертву доставили в больницу, где у него обнаружили перелом черепа. Мужчина впал в кому и, не приходя в сознание, спустя 23 дня, скончался. После гибели жертвы 10 октября было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

СМИ назвали имя потерпевшего. Им оказался 31-летний спортсмен-биатлонист Дмитрий Сисигин, а его убийцами – 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов. Процесс избиения они снимали на видео – на снятых кадрах молодые люди откровенно признаются в содеянном.

Фото: скриншот

Как выяснилось, отец одного из убийц – председатель районного Совета депутатов в Красноярском крае и член партии "Единая Россия" Иван Шилов. Ранее Андрей Шилов был судим за грабеж, но после последнего задержания он заявил, что был пьян и не помнит обстоятельства случившегося.

Напомним, что в мае в России задержали сына другого "единороса" - члена парламента республики Ингушетия Закрия Мамилова, обвинив того в терроризме.

Мы также сообщали о жестоком убийстве девятилетней Лизы Киселевой в российском Саратове. Подробнее о случившемся вы можете узнать в видеосюжете:

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