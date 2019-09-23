"Нарушается право народов на свою судьбу": Путин отметился новым циничным заявлением

Путин никогда не признает стремление украинцев к свободе / Фото: AFP

Ранее Россию заподозрили во вмешательстве в дела еще одной европейской страны, а президент РФ Владимир Путин снова цинично заявил о праве стран на суверенитет. Об этом говорится в его обращении к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

По его словам, внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь стран провоцирует конфликты по всему миру

"Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу", – говорится в послании, которое зачитал глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", несмотря на то, что Москву обвиняют во вмешательстве в дела других стран, Путин ранее заявлял, что Россия не вмешивается в чужие дела. Более того, на фоне агрессии против Украины, он сказал, что привержен к миру в Европе.

Отметим, что Россия, помимо вторжения в Украину, ранее развязывала войну с Грузией и оккупировала часть ее территорий – Абхазию и Южную Осетию; была причастна к отсоединению Приднестровья от Молдовы; в США обвиняли Москву во вмешательстве с американские выборы; те же обвинения звучали от ряда европейских стран; балтийские страны – Латвия, Литва, Эстония – не единожды замечали вблизи своих границ военное присутствие россиян; война в Сирии с большим количеством жертв от российских бомбардировок.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 (более 7 000 гражданских) тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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