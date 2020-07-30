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NASA отправила в космос марсоход: яркое видео запуска ракеты

30 июля, 15:58

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Прибытие планетохода на Марс ожидается 18 февраля 2021 года

Американское космическое агентство NASA утром 30 июля осуществило успешный запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 с марсоходом на борту в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission. Соответствующая трансляция размещена на странице Twitter агентства.

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Запуск ракеты происходил из космического центра имени Кеннеди, размещенного на мысе Канаверал.

"Мы запускаем историческую миссию на Красную планету. Настройтесь на просмотр. Persever взлетает и начинает свою миссию по поиску признаков древней жизни в другом мире", – говорится в подводке NASA к одному из видео.

Планетоход Perseverance, оснащенный управляемым дроном-разведчиком, должен прибыть на Марс приблизительно 18 февраля 2021 года, преодолев 480 миллионов километров. В течение двух лет он будет работать в районе кратера Джезеро, собирая образцы грунта для отправки на Землю и доказательства существования жизни на этой планете.

Это уже третий запуск марсохода в этом году.

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Напомним, 20 июля Объединенные Арабские Эмираты в рамках миссии Emirates Mars осуществили запуск первой арабской миссии к Марсу. Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.

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NASA марсоход
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