Кто такая Настя Рыбка: все, что нужно знать о нашумевшей личности

Первая информация о ранее малоизвестной уроженке и гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич, которая называет себя секс-тренером, владычицей морской и золотой рыбкой, появилась в средствах массовой информации после публикации российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Политик прославил Вашукевич на весь мир, заявив о якобы ее связях с олигархом Олегом Дерипаской и заместителем премьер-министра РФ Сергеем Приходько. По словам оппозиционера, такой вывод он сделал после прочтения книги Вашукевич о соблазнении миллиардера, в которой она якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

По утверждению Навального, речь идет именно об этих людях, а Вашукевич просто изменила их фамилии. Также по убеждению Навального Рыбка подробно описала, вплоть до дат, отдых на яхте с неким Русланом. Вместе с Русланом на яхте был один влиятельный человек, которого автор назвала "папой".

Навальный заявил, что в книге персонажа описали следующим образом: "Это серый кардинал власти. Ришелье нашего времени. Зампред правительства, администрация президента. Он пишет предвыборные речи, послания президента собранию. У него много наград".

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

По словам оппозиционера, Приходько и Дерипаску выдала Instagram-активность Насти Рыбки: она регулярно выкладывала в те же даты совместные фото и видео с Дерипаской, в которые и происходило действие, описываемое в книге. Кроме бизнесмена, в кадрах появляется и Приходько.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

При этом, Навальный назвал взяткой совместный круиз олигарха Дерипаски и Приходько, поскольку считает, что в этом круизе есть следы коррупции: "Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга – это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, – это, не поверите, тоже взятка".

После заявления Навального в СМИ появилась информация, что Дерипаска обратился в суд, а ответчиком по иску стала Вашукевич. По мнению олигарха, Рыбка вместе со своим "учителем" Александром Кирилловым (также известным под псевдонимом Алекс Лесли) размещали данные в своих социальных сетях, которые касаются личной жизни бизнесмена.

В сентябре 2017 года на своей странице в Instagram Вашукевич заявила, что она не является любовницей Дерипаски. Однако после сообщения Навального в интервью "Фонтанке" Вашукевич заявила, что Дерипаска для нее – "любимый человек".

"С его стороны я точно ничего не боюсь. И, скажем так, я говорю всегда только правду. Про Олега в том числе. Никаких лживых обвинений с моей стороны не будет", – сказала Вашукевич.

АРЕСТ В ТАИЛАНДЕ

Скандальная история Вашукевич продолжилась в тайском городе Паттайя, где 26 февраля местная полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туриста обоих полов, ожидающих так называемого секс-тренинга, за который заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн).

После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Среди десяти задержанных в Паттайе – Кириллов и Вашукевич. Они были задержаны за проведение нелегального секс-тренинга.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Позднее Вашукевич и Кириллов написали письмо в консульство Соедининных Штатов, в котором просили политического убежища. В письме они утверждают, что обладают очень важной информацией для США и их жизни находятся в опасности.

"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", – говорится в письме, имеющемся в распоряжении RT.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

В посольстве США в Минске отметили, что такие решения должна рассматривать служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности, а "будучи за пределами Соединенных Штатов, можно просить только о статусе беженца".

Также несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда намерена подать в суд на группу россиян, среди которых Вашукевич и Кириллов, поскольку считают, что задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире. Об этом заявила спикер полиции Паттайи Критсана Паттаначароен. Теперь полиция вынуждена преследовать иностранцев, которые нарушают закон или визовые правила.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

УГРОЗЫ РОССИЙСКИМ ДЕПУТАТАМ

Оказавшись в тюрьме, Рыбка опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, в котором предлагает американской прессе сведения о контактах российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом, а также его бывшим главой предвыборного штаба Полом Манафортом. До этого она не была готова говорить со СМИ из США, однако теперь готова и на это.

Также в интервью New York Times Рыбка заявила, что располагает доказательствами российского вмешательства в американские выборы. По ее словам, у нее имеется около 18 часов записей, которые также включают в себя разговоры о президентской избирательной кампании в США.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВАШУКЕВИЧ

В интервью изданию Life Вашукевич рассказала, что ей 28 лет, родилась в белорусском Бобруйске и у нее есть трое детей. Все они – от разных отцов. Настя признавалась, что в родном селе под Бобруйском у нее есть сын, который живет с отцом. Также выяснилось, что у "охотницы" (так называют "наставниц" Кириллова) есть еще и две дочери. Одна проживает там же, где и ее сын, вторая – в США.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Вашукевич рассказывала, что по образованию она биолог, хотя с самого детства мечтала стать космонавтом.



В интервью изданию "Фонтанка" Вашукевич также рассказала, что за Навального на президентских выборах в России она голосовать не будет, поскольку считает, что "страной должен управлять человек, который не является военным, или экономистом, или юристом".

"Нашей страной должны рано или поздно начать управлять ученые. Потому что ученые и философы – это самый гуманный склад общества", – заявила Рыбка.

Напомним, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блогерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.