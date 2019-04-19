Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

НАТО демонизирует действия России в Черном море – российский дипломат

Сегодня, 17:26

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что положение сил в регионе не изменилось

Украинские корабли
Украинские корабли. Фото: Facebook

Критикуя военную деятельность России в Черном море и милитаризацию оккупированного Крымского полуострова, НАТО лишь демонизирует РФ, утверждает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"По большому счету ничего не изменилось. Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот — это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота, и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент", – заявил он 19 февраля.

Читайте также

Кроме того, российский дипломат утверждает, что качество российского военного присутствия в Черном море "никак не изменилось", а любая модернизация сил в регионе совершается с учетом приближения инфраструктуры НАТО к берегам РФ.

"Разумеется, мы осуществляем модернизацию наших сил и средств с учетом того, что и натовская инфраструктура приближается к нашим берегам, но все эти наши усиления абсолютно адекватны и соразмерны реальным потребностям в плане укрепления безопасности", — сказал он.

Напомним, ранее Грушко сообщил, что Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса.

Мы также писали об октябрьской встрече главы МИД Украины Павла Климкина и генсека НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире блока в Брюсселе, где последний обещал усиливать военное присутствие Альянса в странах Восточной Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, НАТО, Черное море, Керченский пролив

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО демонизирует действия России в Черном море – российский дипломат". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учения НАТО и Украины в Черном море: Россия приготовила военный ответ

8 апреля, 12:00

Минобороны РФ вывело на дежурство ударные корабли и ракетные комплексы из-за совместных маневров

Сопровождали с самого начала: как Россия отреагировала на корабли НАТО в Черном море

10 апреля, 18:57

Российские ВМФ действовали очень профессионально, утверждает командир канадского фрегата "Торонто"

Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами" в Черном море

13 апреля, 08:27

Более 10 кораблей российского флота, включая подлодки, вышли в море на учения

Украина ведет переговоры с НАТО по судоходству в Керченском проливе – Турчинов

16 апреля, 16:25

Корабли ВМС Украины под присмотром союзников могут пройти под носом у России

Проход украинских кораблей в Керченском проливе: в России "пригрозили" войной

10 апреля, 13:52

Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО

Проход кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Полторак назвал условие

11 апреля, 16:58

Несмотря на угрозы столкновения с российскими военными, Украина не намерена отказываться от судоходства

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

На этой "Ладе" хотели поставить крест: теперь ее захотят многие

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Как желатин спасает наши суставы

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

6 привычек, которые программируют на бедность

Документалка про менструацию получила Оскар