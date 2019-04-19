НАТО демонизирует действия России в Черном море – российский дипломат

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что положение сил в регионе не изменилось

Украинские корабли. Фото: Facebook

Критикуя военную деятельность России в Черном море и милитаризацию оккупированного Крымского полуострова, НАТО лишь демонизирует РФ, утверждает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"По большому счету ничего не изменилось. Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот — это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота, и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент", – заявил он 19 февраля.

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Кроме того, российский дипломат утверждает, что качество российского военного присутствия в Черном море "никак не изменилось", а любая модернизация сил в регионе совершается с учетом приближения инфраструктуры НАТО к берегам РФ.

"Разумеется, мы осуществляем модернизацию наших сил и средств с учетом того, что и натовская инфраструктура приближается к нашим берегам, но все эти наши усиления абсолютно адекватны и соразмерны реальным потребностям в плане укрепления безопасности", — сказал он.

Напомним, ранее Грушко сообщил, что Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса.

Мы также писали об октябрьской встрече главы МИД Украины Павла Климкина и генсека НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире блока в Брюсселе, где последний обещал усиливать военное присутствие Альянса в странах Восточной Европы.

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