НАТО остановило сотрудничество с Россией: Столтенберг сделал заявление

Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков

Фото: AFP

НАТО остановило сотрудничество с Россией: Столтенберг сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bce/f01/5c5bcef01e4d5.jpg 2019-03-14T16:27:00+02:00 Россия Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков

В НАТО упорно трудились, чтобы построить стратегическое партнерство с Россией, но после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения Договора о ракетах все практическое сотрудничество между Альянсом и Россией было приостановлено. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в годовом отчете работы Альянса за 2018 год.

Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков. Столтенберг заявил, что НАТО неоднократно призывало Россию освободить военнопленных.

"Агрессивные действия России в Украине, ее дестабилизирующее военное поведение и использование гибридных действий против стран в евроатлантическом регионе значительно изменили международную среду безопасности – снижение стабильности и безопасности и увеличение непредсказуемости", - сказал он.

Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.

Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

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