НАТО остановило сотрудничество с Россией: Столтенберг сделал заявление
Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков
В НАТО упорно трудились, чтобы построить стратегическое партнерство с Россией, но после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения Договора о ракетах все практическое сотрудничество между Альянсом и Россией было приостановлено. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в годовом отчете работы Альянса за 2018 год.
Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков. Столтенберг заявил, что НАТО неоднократно призывало Россию освободить военнопленных.
"Агрессивные действия России в Украине, ее дестабилизирующее военное поведение и использование гибридных действий против стран в евроатлантическом регионе значительно изменили международную среду безопасности – снижение стабильности и безопасности и увеличение непредсказуемости", - сказал он.
Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.
Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.
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