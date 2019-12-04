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НАТО увеличит расходы на оборону: в Кремле обеспокоены

4 декабря, 12:47

В России гонку вооружений признали губительной для экономики

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/REUTERS

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/REUTERS

Российские власти не планируют принимать участия в гонке увеличения военных расходов с НАТО.

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил после того, как перед саммитом альянса в Лондоне 4 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал рост оборонных расходов стран-членов блока на 400 млрд долларов.

"Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики ... Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем", — прокомментировал Песков заявление Столтенберга.

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Он также отметил, что решение об увеличении оборонного бюджета стран Североатлантического альянса демонстрирует его "сдерживающую и экспансионистскую" деятельность в отношении РФ и что "это не может не вызывать обеспокоенность" в Кремле.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин признал, что его страна не потянет "гонку вооружений" с США, поскольку РФ тратит на военные нужды в полтора раза меньше, чем Америка.

Стоит отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за диалог с Москвой, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине, так как, по его словам, отсутствие диалога не сделало Европу более безопасной. Подробнее об этом читайте в материале "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс".

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Россия НАТО гонка вооружений Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

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