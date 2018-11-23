Научиться жить под санкциями: Лавров дал совет россиянам

Министр иностранных дел считает что при помощи санкций европейцы пытаются наказать Россию, а США – ослабить конкурентов

Российским гражданам не стоит рассчитывать на ослабление западных экономических мер, и даже наоборот – им следует научиться жить в условиях санкций, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В ситуации, когда политизированные решения принимаются с целью то ли наказать Россию, то ли, как в случае с американскими санкциями, ослабить конкурентов <...> научиться, и мы уже во многом научились, жить в этой ситуации", – заявил он 23 ноября на встрече со своим коллегой из Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Он добавил, что России не стоит надеяться на своих торговых и экономических партнеров.

Напомним, что в сентябре правительство Италии заблокировало включение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.

Мы также писали, что ведущие политические силы Италии – "Пять звезд" и Лига – выступили за пересмотр санкций в отношении России.

Кроме того, вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией.