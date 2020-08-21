Навальная обратилась к Путину с требованием отпустить мужа в Германию

Есть все возможности для незамедлительной транспортировки оппозиционера

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить перевезти ее мужа, который находится в коме в больнице в Омске, на лечение в Германию. Ее обращение обнародовано в официальном Twitter-аккаунте политика.

Реклама

"Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас есть все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня", – говорится в обращении.

Читайте также: Если подтвердится "российский след" в отравлении Навального, США будут учитывать это в сотрудничестве в будущем

Тем временем Евросоюз призвал Россию дать Алексею Навальному возможность получить лечение в Европе, передает ТАСС.

Реклама

"Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", – заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали.

Ранее сообщалось, что российские врачи запретили вывозить из омской больницы Навального, заявив, что он якобы не транспортабелен.

Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что он впал в кому.

Главврач больницы в Омске, где находится оппозиционер, Александр Мураховский заявил, что причиной резкого ухудшения здоровья политика может быть нарушение обмена веществ.

В окружении Навального считают, что политика могли отравить.

Реклама

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама