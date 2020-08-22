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Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянии

22 августа, 11:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Перелет из Омска в Германию продолжался около шести часов

Российского оппозиционера Алексея Навального, который впал в кому, доставили из Омска в Германию. Его состояние остается стабильным.

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Об этом в своем Twitter сообщила спикер Навального Кира Ярмыш.

В частности, она процитировала заявление основателя фонда Cinema for Peace, который отправил самолет за оппозиционером: "Состояние Навального было стабильным, как во время полета, так и при посадке".

"Что еще раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее", - резюмировала она.

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Также стало известно, что полет из Омска в Берлин продолжался около шести часов.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, из аэропорта политика отвезут в клинику Charite.

Напомним, что Навальный был доставлен в больницу Омска прямо с самолета Томск – Москва, где ему стало плохо. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.

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Хотя врачи Омска увидели в коме Навального "улучшение состояния".

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия отравление берлин лечение омск Алексей Навальный лечение за рубежом

Источник: Сегодня

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