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Навального хотят срочно вывезти из России: врач назвал причину

20 августа, 14:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Терапевт оппозиционера объяснил, почему его нельзя лечить в России

Российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление, необходима экстренная медицинская помощь за границей.

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Об этом в интервью Meduza заявил личный врач Навального, терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин.

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом (всемирной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – ред.)", – заявил медик.

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По словам Ашихмина, главным аспектом эвакуации его подопечного из РФ является позиция омских врачей, которые его сейчас наблюдают – чтобы они решили его отдать.

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Он отметил, что токсикология является очень специфической сферой, а клиник, которые могут вести такого пациента, как Навальный, очень мало. Среди них – НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Федеральное медико-биологическое агентство РФ в Москве.

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"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента (отравляющего веществе – рад.)", – добавил врач.

Между тем, окончательный диагноз мужчині все еще не был определен.

Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этому причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Сейчас политик находится в коме.

Литва стала первым иностранным государством, которое отреагировало на случившееся – глава МИД Линас Линкявичюс пожелал Навальному скорейшего выздоровления и призвал привлечь к ответственности виновных в покушении, если такая версия подтвердится.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление покушение врачи яд токсины омск Алексей Навальный
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