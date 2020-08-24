Навального отравили веществом типа яда "Новичок"

Вещество, которым отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, относится к той же группе ядов, что и известный "Новичок", использовавшимся при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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На этот факт обратил внимание руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в своем Twitter.

"Самый известный всему миру ингибитор холинэстеразы называется "Новичок", – пишет Волков.

Ранее немецкая клиника "Шарите" подтвердила, что Навального отравили. В официальном заявлении на сайте клиники указывается, что в организме политика обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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"Новичок", как указывается в Википедии, – семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Семейство состоит из более чем шестидесяти похожих соединений. В январе 2019 года на сессии исполкома Организации по запрещению химического оружия предложили внести эти группы веществ в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, весной 2018 года бывший двойной шпион Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Британский экс-премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД страны обвинил Лондон в "информационных манипуляциях".

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