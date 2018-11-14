Навальному отменили запрет на выезд из России

Сам Навальный в своем блоге опубликовал квитанцию об уплате штрафа

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отменили запрет на выезд за границу после уплаты штрафа по делу "Кировлеса" в размере более двух миллионов рублей.

"...Должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность... Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", – заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Сам Навальный в своем блоге опубликовал квитанцию об уплате штрафа. Он отметил, что успеет посетить заседание Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда собирался поехать.

О том, что Алексею Навальному запретили выезжать из РФ, стало известно утром 13 ноября.

Позднее выяснилось, что этот запрет связан с долгом "Кировлесу". Навальный назвал запрет на выезд незаконным, так как ФССП не уведомила о нем заранее.

Напомним, Алексей Навальный по решению Симоновского суда Москвы был признан виновным в организации несанкционированного митинга и провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей" в январе этого года. 14 октября Навальный вышел на свободу после административного ареста.

Ранее оппозиционер был задержан 25 августа, когда ехал к семье за город. Кроме того, задерживали его и после майских демонстраций, однако тогда политика освободили после заполнения двух протоколов.