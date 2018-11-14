Навальному отменили запрет на выезд из России

Сегодня, 01:02

Сам Навальный в своем блоге опубликовал квитанцию об уплате штрафа

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отменили запрет на выезд за границу после уплаты штрафа по делу "Кировлеса" в размере более двух миллионов рублей.

"...Должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность... Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", – заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Сам Навальный в своем блоге опубликовал квитанцию об уплате штрафа. Он отметил, что успеет посетить заседание Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда собирался поехать.

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О том, что Алексею Навальному запретили выезжать из РФ, стало известно утром 13 ноября.

Позднее выяснилось, что этот запрет связан с долгом "Кировлесу". Навальный назвал запрет на выезд незаконным, так как ФССП не уведомила о нем заранее.

Напомним, Алексей Навальный по решению Симоновского суда Москвы был признан виновным в организации несанкционированного митинга и провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей" в январе этого года. 14 октября Навальный вышел на свободу после административного ареста.

Ранее оппозиционер был задержан 25 августа, когда ехал к семье за город. Кроме того, задерживали его и после майских демонстраций, однако тогда политика освободили после заполнения двух протоколов.
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Источник:

ТАСС

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