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Наводнение в России: число погибших возросло до 20 человек

4 июля, 09:43

Еще 15 людей считаются пропавшими без вести

В Иркутской области жертвами наводнения стали 20 человек, более 300 попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Ранее мы писали о 18 погибших

"20 погибших, их тела опознаны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, за медицинской помощью с начала наводнения обратились более 2 тысяч человек.

"По нашим данным на 4 июля, 313 человек из 2080 обратившихся за медпомощью были госпитализированы. Среди госпитализированных – 57 детей", - сообщили в МЧС.

На данный момент 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2,7 тыс. домах, где проживают 6,3 тыс. жителей.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.


Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

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Тег Россия, наводнение, погибшие, Сибирь, пострадавшие, пропавшие без вести

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Источник:

ТАСС

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