Наводнение в Сибири: число жертв возросло
Еще пять пропавших нашли живыми
В Иркутской области число погибших в результате наводнения возросло до 18. Об этом сообщил в главном управлении МЧС по региону. Ранее мы писали о 14 жертвах непогоды.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, еще один – погиб от переохлаждения. Личности всех жертв уже установили. Также продолжаются поиски восьми человек. Пропавшими без вести числятся семь жителей Тулунского района и один – в Нижнеудинском районе. Еще пять пропавших уже нашли живыми.
Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков.
Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.
Однако сегодня в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.
Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.
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