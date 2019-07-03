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Наводнение в Сибири: число жертв возросло

3 июля, 08:20

Еще пять пропавших нашли живыми

В Иркутской области число погибших в результате наводнения возросло до 18. Об этом сообщил в главном управлении МЧС по региону. Ранее мы писали о 14 жертвах непогоды.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, еще один – погиб от переохлаждения. Личности всех жертв уже установили. Также продолжаются поиски восьми человек. Пропавшими без вести числятся семь жителей Тулунского района и один – в Нижнеудинском районе. Еще пять пропавших уже нашли живыми.

Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

Однако сегодня в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.


Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

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Тег Россия, наводнение, погибшие, иркутск, спасены, пропавшие без вести

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Интерфакс

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